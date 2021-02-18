Malatya'da çalınan tekne motoru Elazığ'da bulundu
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Malatya'da çalınan tekne motoru Elazığ'da bulundu

18.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:15

Malatya'da çalınan tekne motoru jandarma ekiplerince Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde bulundu.

Malatya'da çalınan tekne motoru jandarma ekiplerince Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde bulundu.

Malatya'da Turgut Özal Tabiat Parkı'ndaki A.A'ya ait tekne motoru yaklaşık 6 ay önce çalındı.

Çalınan tekne motorunun Elazığ'a getirilmiş olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izini sürdükleri motoru merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde bularak sahibine teslim etti.

Motoru bulunan A.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Olaya ilişkin gözaltına alına şüpheli F.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Malatya'da çalınan tekne motoru Elazığ'da bulundu
Malatya'da çalınan tekne motoru Elazığ'da bulundu
Malatya'da çalınan tekne motoru Elazığ'da bulundu
Malatya'da çalınan tekne motoru Elazığ'da bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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