Malatya'da boş arsada çanta içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da boş arsada çanta içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu

05.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:36

Malatya'da boş bir arazide çanta içerisinde yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri, bebeğin cansız bedenini bölgeye bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, davulculuk yapan Habib D. (30) evlerine çok yakın bir bölgede bulunan boş bir araziye bırakılmış siyah çantayı fark etti. Çantayı açan şahıs kanlı bebek elini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede inceleme yaparken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde cansız bedenin erkek bir bebeğe ait olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, bebeğin cansız bedenini bölgeye bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'da boş arsada çanta içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Ivana Sert Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Sinan Gümüş Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da boş arsada çanta içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:36:53. #1.14#
title