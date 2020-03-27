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İstanbul, Kuluncak, Kaynarca, Malatya, 3. Sayfa

Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi karantina altına alındı.

27.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:31
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi karantina altına alındı.

Alınan bilgilere göre, yaklaşık 10 gün önce İstanbul'dan Kuluncak ilçesi, Kaynarca Mahallesi -Zafer Sokak'ta bulunan evlerine dönüş yapan İ.D. ve eşi F.D.'den korona virüsü semptomları görülmesi üzerine sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerde yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirlenen İ.D. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Kaynarca Mahallesi karantina altına alındı.

Kaynarca Mahallesi'ne giriş çıkışların jandarma denetiminde yapıldığını belirten Kaynarca Mahalle Muhtarı Tahsin Boyraz, "Mahallemizde ikamet eden ama uzun bir süredir İstanbul'da bulunan İ.B. ve eşi F.D. yaklaşık 10 gün önce ilçemize dönüş yapmıştı. Ailenin 30 yıl gibi bir süre sonra ilçeye dönüş yapması nedeniyle akrabalar ve komşular tarafından aileye yoğun bir ziyaret gerçekleşmiş. İ.D.'nin test sonuçlarının da pozitif çıkması üzerine yetkililer tarafından mahallemiz karantina altına alındı. An itibariyle Kuluncak'ta tek vakamız mevcuttur, bunun dışında başka vakamız bulunmamaktadır. Süreç devletimizin yetkileri tarafından yakından takip edilmektedir. Devlet, millet el ele bu zor günleri de atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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