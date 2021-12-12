Malatya'da bir kişi apartmanın yanındaki boşlukta ölü bulundu

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, apartmanın yanındaki boşlukla ölü bulundu.

Alınan bilgeye göre, Kernek Mahallesi İpek Caddesi'nde sabah saatlerinde bir apartmanın yanındaki boşlukta hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan ve Nihat Çırağı'ya (50) ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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