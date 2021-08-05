Malatya'da belediye personeline afet farkındalık eğitimi
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Malatya'da belediye personeline afet farkındalık eğitimi

Malatya'da belediye personeline afet farkındalık eğitimi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce, Battalgazi Belediyesi'nde görevli personellere afet farkındalık eğitimi verildi.

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce, Battalgazi Belediyesi'nde görevli personellere afet farkındalık eğitimi verildi.

Belediye konferans salonundaki eğitimde, deprem, yangın, sel, heyelan, fırtına, hortum ve çığ gibi afetlere karşı alınması gereken önlemlerle afet anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla 2021 yılının afet eğitim ve farkındalık yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Ciddi risklerle karşı karşıya olan bir coğrafyada bulunduklarını aktaran Türker, şöyle devam etti:

"Afetler ortadan kaldırılacak ya da önlenebilecek şeyler değildir. Fakat tedbir alındığında bu doğal felaketlerin etkilerinin çok ciddi düzeyde azaltılabilecek olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Biz bu bilinçlendirmeleri aile, okullar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapmadığımız sürece, AFAD olarak tek başımıza bunun üstesinden gelemeyiz."

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise 2020 yılında kentte depremin yaşandığını hatırlattı.

Her zaman afetlere hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Güder, "Gerek kamu kurumlarımızın gerekse vatandaşlarımız bu afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Böylelikle afetlerden en az zararla çıkabiliriz. Malatya'mızda bu tür farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesinde her zaman öncü olan bir belediyeyiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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