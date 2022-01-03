Malatya'da bankanın camını kırıp içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA (AA) - Malatya'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin sabaha karşı alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, bankanın camını taşla kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli O.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayın hemen ardından bankadaki hasar giderildi.
AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
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