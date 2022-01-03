Malatya'da bankanın camını kırıp içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da bankanın camını kırıp içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Malatya'da bankanın camını kırıp içeri girmeye çalışan şüpheli yakalandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin sabaha karşı alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, bankanın camını taşla kırarak içeri girmeye çalışan şüpheli O.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın hemen ardından bankadaki hasar giderildi.

Yer; Taksim Meydanı! Genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı

Yer; Taksim Meydanı! Genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı

 Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğradı

Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğradı

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title