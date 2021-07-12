Malatya'da bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Darende ilçesinde bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İsmail Özdemir yönetimindeki 44 ACG 121 plakalı hafif ticari araç Sandikkaya Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen