Malatya'da bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Malatya'da bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesinde bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İsmail Özdemir yönetimindeki 44 ACG 121 plakalı hafif ticari araç Sandikkaya Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'da bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlyas Tetik Kartal Tibet Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Salih Uçan Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:48:23. #1.15#

title