Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da, bir süredir arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
05.09.2020 21:10 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:33

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, arazi yüzünden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki akraba aile arasında yine tartışma çıktı.

Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada K.G. tarafından av tüfeği ile açılan ateş sonucunda kalbine isabet alan Abdullah A. (27) kaldırıldığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın şüphelisi K.G. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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