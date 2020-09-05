Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Malatya'da, bir süredir arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, arazi yüzünden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki akraba aile arasında yine tartışma çıktı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada K.G. tarafından av tüfeği ile açılan ateş sonucunda kalbine isabet alan Abdullah A. (27) kaldırıldığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayın şüphelisi K.G. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA