Malatya'da ağır hasarlı evler kontrollü yıkıldı
Malatya'nın Kale ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü yıkıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü yıkıldı.
İkizpınar Mahallesi'nde Ali Kaya ve Resul Kaya'a ait tek katlı evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından boşaltıldı.
Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binaları yıktı.