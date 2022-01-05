Malatya'da 7 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

MALATYA (AA) - Malatya'da hayatını kaybeden 7 aylık bebeğin ölümü şüpheli görüldü.

Alınan bilgiye göre, Kiltepe Mahallesi'nde oturan Suriyeli aile, 7 aylık bebekleri R.T'nin mama yedikten bir süre sonra hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesi üzerine ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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