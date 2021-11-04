Malatya'da 3 marketten bıçaklı gasp yapan zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 3 marketten bıçaklı gasp yapan zanlı yakalandı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da 3 marketten bıçaklı gasp yapan zanlı yakalandı

Malatya'da 3 marketten bıçak tehdidiyle 11 bin 330 lira gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 3 marketten bıçak tehdidiyle 11 bin 330 lira gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tecde Mahallesi'nde bir marketten 8 bin 680 lira gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, gasp şüphelisini Mıhlıdut Caddesi'nde yakaladı.

Zanlının ???????gün içerisinde Başharık Mahallesi'ndeki bir marketten 2 bin lira, İstiklal Mahallesi'ndeki bir marketten ise 650 lira gasbettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

 'Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz' diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü

"Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title