Malatya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı planlama toplantısı yapıldı

Malatya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı planlama toplantısı düzenlendi.

Malatya'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı planlama toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Battal Kanbay başkanlığındaki toplantı Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, 2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencilerin akademik başarılarının artırılarak sağlıklı bir eğitim öğretim dönemi geçirilmesi için yapılan planlama toplantısında, Kovid-19 salgını kurallarının öğrencilere kavratılması, ders ve teneffüs saatlerinin ayarlanması, veliler ile öğretmen iletişimi, HES kodu uygulaması ve servis denetimleri ele alındı.

Okul idarecilerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle toplantı sona erdi.

Toplantıya Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe milli eğitim müdürleri ile okul idarecileri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine