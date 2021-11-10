Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (12)

MALATYA (DHA) - YARALILARI KURTARANLAR, YAŞANANLARI ANLATTI

Malatya'da çöken binanın enkazı altında kalan yaralıları çıkaran vatandaşlar, yaşananları anlattı. Bir anda yakınında bulunan binanın çöktüğünü belirten İrfan Tunay, "Enkaz olduğunda ilk gelenlerden bir tanesiyim. İçeride yaralıların olduğunu gördüm. Bir toz dumanı kapladığı bir alandı zaten. Göz gözü görmüyordu. Ben ve arkadaşlarımla birlikte 4 tane vatandaşı çıkardık. O anki atmosferi anlatamıyorum. O an şoktaydım, toz duman içindeydik ama büyük bir gürültü geldiğini karşı taraftaydım, gördüm. Direkt enkaza doğru koşmaya başladım. Biz toz dumandan içeriye girdik. İçeride bir boşluk vardı, oradan içeriye girdik. İçeride enkaz altında kalan birkaç tane vatandaşımız vardı. Bizde makaslarla kesip betondan çıkarttık" dedi.

Binanın çökmesiyle olay yerine gelen ekiplerden Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı, yoğun enkaz kaldırma mesaisi sonrası ara vererek, çalıştığı kepçenin tavanına çıktıktan sonra namaz kıldığı görüldü. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından fotoğraflanarak, duygulandırdı.