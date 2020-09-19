Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı Malatya'nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Malatya'nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hekimhan Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle ilgililer katıldı.

Darende ilçesinde gerçekleştirilen programda ise Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Törene Cumhuriyet Savcısı Emre Kiremitçi, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Katılımcılar daha sonra şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA