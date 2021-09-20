Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları Gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları Gerçekleştirildi

Bültenler - Haberler | Güncel
Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları Gerçekleştirildi

19 Eylül Gaziler Günü anma programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlikler Şehitlik ziyareti ve akabinde İl Kongre ve Kültür Merkezindeki programla devam etti.

VATANIMIZ, DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE MİNNETTARDIR

İl Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda Lise Öğrencilerinden Ayşegül Aslan ve Ayşe Esen, Vatan ve Bayrak şiirlerini okudular. Okunan şiirlerin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, programda yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM tarafından 'Gazi' unvanıyla taçlandırıldığı ve Gaziler Gününün bütün Gazilerin şeref günü olduğunu söyledi.

Gaziler Günü programında yaptığı konuşmada Başkan Gürkan, " Bilindiği gibi Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasından sonra TBMM 1921 yılında 19 Eylül'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem 'Gazilik' unvanı hem de 'Mareşal' unvanı vermiştir. Sakarya Savaşı Türk tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır. Sakarya Savaşı'na gelinceye dek Türk ordusunun zaman zaman geriye çekildiği ve farklı söylemlerin geliştiği Anadolu'da ve Ankara'da Sakarya Savaşı esnasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü önemlidir; Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıhı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça düşmana terk edilemeyecektir. Nitekim 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı o dönemde geri çekildi diye algılanan daha sonra Yunan'ında rehavete kapılarak burası bizim doğal sınırımızdır deyip o anlayışla Anadolu'ya yayılan ve daha sonrasında 26 Ağustos'taki Büyük Taarruz ve ilk hedefiniz emriyle düşmanın 9 Eylül'de İzmir'de denize dökülmesi. Yani bu vatan kolay kurtulmadı. Bu anlamda bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Gazilerimize de sağlık ve huzur diliyorum. Vatan, devlet ve ülkemizin milleti şehitlerimize ve gazilerimize minnettardır" diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

 İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKPC'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Alex Teixeira Aykut Kocaman Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 09:52:21. #1.11#