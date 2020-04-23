Malatya'da 100 yaşındaki kadına sürpriz ziyaret Malatya'nın Arapgir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 100 yaşındaki kadın ile 23 Nisan doğumlu 11 yaşındaki çocuğa sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 100 yaşındaki kadın ile 23 Nisan doğumlu 11 yaşındaki çocuğa sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

Arapir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Cömertli Mahallesi'nde oturan 100 yaşındaki Hanımkız Biçici ile Bostancık Mahallesi'nde oturan 23 Nisan doğumlu Çiçek Öztok'u evinde ziyaret etti.

Asırlık çınara Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye eden Kaymakam Dilekli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, 100 yaşındaki Biçici'yi unutmadıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Dün çocukken bu bayrağı alıp şerefle, şanla bugünlere getirenler, bayrağı bugünün çocuklarına armağan etmek istiyor. Biz de bu kutlu devir teslim töreninde Hanımkız teyzemiz adına bu bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i alıp, bugün 23 Nisan'da doğan genç kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Kaymakam Dilekli daha sonra 23 Nisan doğumlu 11 yaşındaki Çiçek Öztok'u doğum günü pastasıyla ziyaret etti.

Çocuğun doğum gününü kutlayan Dilekli, ziyarette 100 yaşındaki Hanımkız Biçici'den aldığı Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim'i teslim etti.

Çiçek Öztok ise Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim'i öperek teslim aldı.

Kaynak: AA