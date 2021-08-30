Malatya Büyükşehir Radyosu'ndan ilk yayın Zafer Bayramı günü
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Malatya Büyükşehir Radyosu'ndan ilk yayın Zafer Bayramı günü

Malatya Büyükşehir Radyosu'ndan ilk yayın Zafer Bayramı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Malatya Büyükşehir Belediyesi Radyosu'ndan ilk yayın Zafer Bayramı günü gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Radyosu'ndan ilk yayın Zafer Bayramı günü gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi'nde kurulan 44 Malatya Radyosu'nun yayına başlaması nedeniyle ilk konuk Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Malatya'nın sesi olan radyomuzda 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ilk yayınımızı yaptık" dedi. - MALATYA

Malatya Büyükşehir Radyosu'ndan ilk yayın Zafer Bayramı günü
Malatya Büyükşehir Radyosu'ndan ilk yayın Zafer Bayramı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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