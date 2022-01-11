Malatya Büyükşehir, verimliliğinin artırılması noktasında yaptığı hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

MALATYA (Bültenler) - Bütün kamu kurumlarında olduğu gibi Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin veri merkezinde yer olan önemli ve büyük ölçekli verilerin, kişisel bilgilerin, finansal verilerin ve mülkiyet hakları gibi yetkisiz erişim neticesinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek nitelikteki verilerin güvenliği ve yetkisiz erişinin engellenmesi amacıyla personellere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 'Siber Güvenlik Eğitimi' veriliyor.

Gelişen teknolojik imkanlar sonucunda illegal yollardan erişimin mümkün olduğu ayrıca kullanıcı zafiyetleri ve kullanıcı eğitim eksikliğinin olumsuz sonuçlara sebebiyet verilmemesi için yapılan eğitimlere, personeller online eğitim şeklinde katılıyor.

Eğitim programı çerçevesinde güvenli internet, güçlü şifre politikası, mail güvenliği gibi kullanıcıların ihtiyacı olan eğitimler verilirken, eğitim sonrasında online sınavlar da yapılacak.

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