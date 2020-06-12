Malatya Büyükşehir Meclisi seçim için toplandı
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Malatya Büyükşehir Meclisi seçim için toplandı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde encümen ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

Malatya Büyükşehir Meclisi seçim için toplandı
12.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:25

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde encümen ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem maddeleri görüşüldü.

Gündem Maddelerine geçilmeden önce selamlama konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, korona virüs salgınının tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkili olduğunu belirterek, alınan tedbirler kapsamında belediye meclis toplantılarının ertelendiğini, sadece Nisan ayında olağanüstü bir toplantı yapabildiklerini söyledi.

Başkan Gürkan, yaşanan pandemi sürecinde alınan tedbirlerin ve uygulamaların başarılı olduğunu ifade ederek, salgının biran önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Başkan Gürkan'ın konuşmasından sonra gündeme bazı ek maddelerin alınması oylanarak kabul edildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İlk olarak gündemde yer alan encümen üyelerinin seçimi gizli oyla yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda encümen üyeliklerine, Mehmet Çolak, Hasan Demez, Zafer Kırçuval, İbrahim Aydoğan ve Özlem Pelitoğlu seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Nevzat Aslan, Süleyman Bayram, Vahap Erdem, Selim Pilten, Habip Ahmet Şahin, Mustafa Umut Yalçın, Günnur Tabel seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna, Murat Alabaş, Mustafa Umut Yalçın, Özlem Pelitoğlu, İbrahim Aydoğan, Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, Emin Kılıçaslan seçildi. Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Kadircan Esen, Mehmet Çolak, Durali Zelyurt, Hasan Karakaş, Hulusi Kaya, Mehmet Mustafa Evin, Murat İnan seçildi. Eğitim - Kültür - Gençlik ve Spor Komisyonuna, Özlem Pelitoğlu, Kemal Deniz, Hulusi Kaya, Rüstem Çatı, Hasan Hüseyin Doşar, Nedim Çeker, Kadir Yoldaş, Hasan Avşar seçildi. Ulaşım Komisyonuna, Zafer Kırçuval, Süleyman Bayram, Mehmet Korkmaz, Selim Gültekin, Hüseyin Akşahin, Basri Yılmaz seçildi. Hukuk İhtisas Komisyonuna, Mustafa Umut Yalçın, Vahap Erdem, Selim Pilten, Hasan Demez, Mehmet Çolak, İbrahim Fehmi Kutan seçildi.

İlgili komisyonlar üyelerinin seçilmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddelerinin bir kısmı karara bağlanırken bir kısmı da bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Bu arada, Haziran ayı meclis toplantılarının ikinci oturumunun 15 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de MASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılmasına karar verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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