Malatya Büyükşehir belediye meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi
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Malatya Büyükşehir belediye meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi

Malatya Büyükşehir belediye meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs Ayı 2'nci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığında gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs Ayı 2'nci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen belediye meclisi toplantısında, mazeret dilekçelerinin okunarak oylanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi ile Mayıs ayı meclis toplantısı sona erdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısının ise 9 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı.

"MASKİ başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor"

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısının ardından, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Genel Kurul Toplantısının 2'nci birleşimi de gerçekleştirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün Genel Kurul Toplantısında gündemde olan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

AK Parti Grubu adına konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya genelinde başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Özellikle Doğu Kolektörünün bulunduğu alanda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiler. O bölgelerde ciddi problemler yaşamaktaydık. Bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Grubu adına ise Günnur Tabel söz alarak, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde, MASKİ Genel Müdürümüz, Daire Başkanlarımız ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise Meclis Toplantısı sonrasında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Malatya genelinde yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında Meclis üyelerine bilgiler aktardı. - MALATYA

Malatya Büyükşehir belediye meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi
Malatya Büyükşehir belediye meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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