Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, gerçekleşti

MALATYA (Bültenler) - Saat 14.00'de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından mazeret dilekçeleri okunarak kabul edildi.

Aralık ayı Meclis toplantısında alacakları kararların hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Gürkan, konuşmasının devamında, "Geçtiğimiz gün vefat eden Galip Demirel'in kerimesi Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Malatya'mızın yetiştirdiği güzide insanlardan biridir. Hanımefendiliğiyle, nezaketiyle ve kibarlığıyla hakikaten Ankara'da siyasette önemli bir yeri olan hemşerimiz Güldal Akşit'in isminin yaşatılması noktasında uygun olan bir yere meclisimiz tarafından ismi verilecektir. Malatya halkını temsilen Güldal Akşit Hanımefendinin Cenaze Törenine iştirak ettik. Cenaze töreninde söylenenler bir Malatyalı olarak bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Temennimiz odur ki dünyamızı değiştirdiniz zaman arkadan güzelliklerle anılmaktır, yad edilmektir" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Yeşilyurt İlçesi Konak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kütüphane ve Depo yerlerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ücretsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek kabul edildi. Ayrıca bazı gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edilirken bazı gündem maddeleri ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Meclis Toplantısı II. Birleşiminin, 13 Aralık 2021 Pazartesi Günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı.

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