Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN'dan Hayırlı Olsun Ziyareti - Haberler
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN'dan Hayırlı Olsun Ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN'dan Hayırlı Olsun Ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN'dan Hayırlı Olsun ZiyaretiMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN Kaymakamımız Sn. Tufan Bağır GİLAN'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KULUNCAK, MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN'dan Hayırlı Olsun ZiyaretiMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN Kaymakamımız Sn. Tufan Bağır GİLAN'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akabinde Muhtarlar Toplantısına geçildi. Toplantıya Kuluncak Belediye Başkanı Sn. Erhan CENGİZ, MASKİ Genel Müdürü Sn. Memet MERT, Ak Parti Kuluncak İlçe Başkanı Sn. Ahmet BOYRAZ, MHP Kuluncak İlçe Başkanı Sn. Mustafa KILIÇ, CHP Kuluncak İlçe Başkanı Sn. Hidayet ŞEKERCİ, BBP Kuluncak İlçe Başkanı Sn. Soner NACAR ve Büyükşehir Belediyesi birim amirleride katıldı.

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Haber: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN'dan Hayırlı Olsun Ziyareti - Haberler
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