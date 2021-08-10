Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade isyan etti!

Sevgilisi Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade, Nişantaşı'nda bir avukatlık ofisinin önünde maskesiz ve makyajsız görüntülenince ortalığı birbirine kattı. Cavadzade, vatandaşların arasına girerek kendisini kamufle etti. İşte o kareler....

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir avukatlık ofisinin önündeydi. Cep telefonuyla görüştüğü sırada maskesiz ve makyajsız olarak görüntülenen oyuncu, objektifleri fark edince binaya girmek istedi.

"ÇABUK AÇIN KAPIYI!"

Kapısı kapalı olan binanın girişinde Arap turist kafilesiyle karşılaşan oyuncu, zile basarak binadakilere "Çabuk açın, kapıda kaldım" diyerek çıkıştı.

"O FOTOĞRAFLARI SİLECEKSİNİZ"

Basın mensuplarına "O fotoğrafları sileceksiniz! İstemiyorum" diyerek tepki gösteren ve turistlerin arasına kamufle olduğu sırada objektiflere kaçamak bakışlar atan oyuncunun, üzerine kahve döküldüğü ve yedek kıyafetlerinin gelmesini beklediği öğrenildi. Nesrin Cavadzade'nin bu hareketlerine bir anlam verilemedi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GÖKHAN ALKAN İLE NİŞANLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Cavadzade, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz ve nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin