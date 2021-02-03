Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü
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Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü

03.02.2021 22:00 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:19
Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda makyajı abarttığı ve başka birine dönüştüğü görülen Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü. Ünlü oyuncuya, "Günümüz Dolandırıcılığı", "Şükran Boyalı" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında dünya evine giren oyuncu Şükran Ovalı, 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. Uzun süre ekranlara ara vererek, vaktinin çoğunu eşi ve kızıyla geçirmeye başlayan Ovalı, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemi oldu.

Makyajla bambaşka birine dönüşen Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü

"GÜNÜMÜZ DOLANDIRICILIĞI"

Instagram hesabından makyajlı fotoğrafını paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Görüntüsüyle Kim Kardashian, Demet Akalın ve Seren Serengil'e benzetilen Ovalı, makyajlı değişimi ile kullanıcılardan, "Şükran Boyalı", Tanımakta zorlandım" ve "Günümüz Dolandırıcılığı" şeklinde yüzlerce yorum aldı.

Makyajla bambaşka birine dönüşen Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü
Haber Yorumları (2)
RÜKNETTİN DEDE: Süt gibi kız.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
VETERİNER: Dede iyice azdın sende teyzeler sana deve kuşumu verdiler akıllı dur iğne yaparım haaaa
Yayından Kaldır
500
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