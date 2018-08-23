Makyajı Abartılan Rafet El Roman, Botokslu Gibi Görününce Sosyal Medya Yıkıldı

Makyajı Abartılan Rafet El Roman, Botokslu Gibi Görününce Sosyal Medya Yıkıldı

Dün akşam Çarkıfelek programına katılan Rafet El Roman, yüzündeki gariplik yüzünden sosyal medyada alay konusu oldu. Botokslu gibi görünen şarkıcının görüntüsü kısa süre içinde yayıldı.

Rafet El Roman dün akşam Çarkıfelek programına konuk olmuş, görüntüsüyle izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.Makyajı fazla kaçıran şarkıcının fotoğrafı alay konusu oldu. Kimisi ise Rafet El Roman'ın botoksu abarttığını iddia etti.

PAYLAŞIMLA CEVAP VERDİ

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf üzerine Rafet El Roman konuyla ilgili paylaşım yaptı. Sosyal medyada en çok konuşulan ve esprili yorumlara tutulan Rafet El Roman sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak bu eleştirilere yanıt verdi.

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