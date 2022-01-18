"Makedon askerlerin kalesi" Blaundos Antik Kenti beyaza büründü - Haberler
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"Makedon askerlerin kalesi" Blaundos Antik Kenti beyaza büründü

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan, derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde kurulu Blaundos Antik Kenti, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışıyla...

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan, derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde kurulu Blaundos Antik Kenti, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Özellikle yoğun sisin de etkili olduğu Blaundos Antik Kenti'nde güzel görüntüler oluştu. 2018 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkartılan ve düzenlenen alanlar, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü.

Makedon askerlerin kalesi Blaundos Antik Kenti beyaza büründü

Makedon askerlerin kalesi Blaundos Antik Kenti beyaza büründü

Makedon askerlerin kalesi Blaundos Antik Kenti beyaza büründü

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

Büyük İskender, Makedonya, Roma, kar, Güncel, Haber

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