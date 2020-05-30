Makarna diyeti nedir? Makarna diyet nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Makarna diyeti nedir? Makarna diyet nasıl yapılır?

Birçok diyet, pahalı ve zor bulunan besinlerden oluştuğu için zayıflamak isteyenler için ulaşılamaz oluyor. Makarna diyeti, her evde bulunan genel bir besin olması ve bütçe dostu olması ile cazip bir seçenektir. Peki, makarna diyeti nedir? Makarna diyet nasıl yapılır?

Makarna diyeti nedir? Makarna diyet nasıl yapılır?
30.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:02

Besleyici ve sağlıklı bir besin olan makarna, özel program ile zayıflatıcı bir formüle dönüşüyor. Makarnanın her damak tadına uygun olması da onu zevkli bir diyete dönüştürüyor.

TAMAM AMA HANGİ MAKARNA?

Makarna diyeti için tam buğday makarnaları ya da kepekli makarnalar tavsiye edilir. Bu türler yüksek lif içerdiği için tok tutucu olması yanında aynı zamanda sağlıklıdır. Makarna diyetinde kurallara sıkı sıkı bağlı kalmak, etkili sonuçlar almayı sağlayacaktır.

MAKARNA PİŞİRME YÖNTEMİ

Makarnayı haşlama yöntemi ile pişirin. Suyunu çekmesini sağlayın. Sos tercih edecekseniz sebzeli sosları tercih edin.

Makarna diyeti, kişiden kişiye değişen etkilere sahiptir. Ancak genel olarak haftada 3 kilo, ayda 8-9 kilo vermeyi sağlar. Diyetin kurallarına sıkısıkıya bağlı kalmak gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

Makarna diyeti nedir? Makarna diyet nasıl yapılır?

1 HAFTALIK MAKARNA DİYETİ LİSTESİ

1.Gün:

Kahvaltı: 1 tane elma, 1 bardak şekersiz çay. 1 dilim az yağlı peynir

Öğle: 1 küçük kase yağsız yoğurt, 1 tabak peynirli yağsız makarna

Akşam:1 küçük kase yağsız yoğurt, 200 gr yağsız haşlama tavuk

2.Gün:

Kahvaltı: 1 dilim beyaz peynir, 2 bardak şekersiz çay, 1 tane mandalina, 1 dilim kepek ekmeği

Öğle: 1 kase salata, 1 tabak az yağlı kepekli makarna

Akşam: 1 tabak sebzeli-limonlu salata, 150 gr yağsız ızgara tavuk

3.Gün:

Kahvaltı: 2 tane mandalina, 4-5 tane zeytin, 1 bardak şekersiz çay veya kahve

Öğle: 1 tabak sebzeli salata, 1 tabak kepekli makarna

Akşam: 3 biftek, 1 kase salata, 1 kase yağsız yoğurt

4.Gün:

Kahvaltı: 1 tane elma, 2 dilim az yağlı peynir, 1 bardak şekersiz kahve ya da çay, 2 dilim kepek ekmeği

Öğle:1 tabak salata, 1 tane mandalina, 1 tabak haşlanmış makarna

Akşam: 1 kase salata, 1 küçük kase yağsız yoğurt, 1 tabak makarna sebze soslu

5.Gün:

Kahvaltı: 1 dilim kepek ekmeği, 2 bardak şekersiz çay, 1 dilim yağsız peynir, 5 tane zeytin

Öğle: 1 tane elma, 1 kase yağsız yoğurt, 1 tabak peynirli yağsız makarna,

Akşam: 2 tane palamut balığı (Max. 250 gr), 1 kase bol limonlu salata

6.Gün:

Kahvaltı: 1 tane elma, 1 dilim kepek ekmeği, 2 dilim yağsız peynir, 2 tane şekersiz çay

Öğle: 1 tane elma, 1 tabak makarna

Akşam: 1 kase yağsız yoğurt, 1 kase sebze çorbası, 1 tabak sebze yemeği

7.Gün:

Kahvaltı: 3 tane kuru kayısı, 1 bardak şekersiz kahve, 2 dilim kepek ekmeği, 1 dilim peynir

Öğle: 1 tabak yağsız haşlanmış makarna, 1 tabak çorba

Akşam: 1 kase salata, 150 gram yağsız tavuk

İlgili Haberler

Havuç diyeti nasıl yapılır? Havuç diyeti nedir?
Havuç diyeti nasıl yapılır? Havuç diyeti nedir?
Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?
Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?
İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyet listesi!
İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyet listesi!
Etkin kilo verdiren protein diyeti listesi! Protein diyeti nedir?
Etkin kilo verdiren protein diyeti listesi! Protein diyeti nedir?
Volümetrik diyet nedir? Volümetrik diyet nasıl yapılır?
Volümetrik diyet nedir? Volümetrik diyet nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Haber
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş Haber
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı...
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs...
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Adnan Menderes Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Şeyma Subaşı Hatice Çarpar
Spor Caner Erkin Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Makarna diyeti nedir? Makarna diyet nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 16:02:10. #1.14#
title