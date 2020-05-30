Makarna diyeti nedir? Makarna diyet nasıl yapılır? Birçok diyet, pahalı ve zor bulunan besinlerden oluştuğu için zayıflamak isteyenler için ulaşılamaz oluyor. Makarna diyeti, her evde bulunan genel bir besin olması ve bütçe dostu olması ile cazip bir seçenektir. Peki, makarna diyeti nedir? Makarna diyet nasıl yapılır?

Besleyici ve sağlıklı bir besin olan makarna, özel program ile zayıflatıcı bir formüle dönüşüyor. Makarnanın her damak tadına uygun olması da onu zevkli bir diyete dönüştürüyor.

TAMAM AMA HANGİ MAKARNA?

Makarna diyeti için tam buğday makarnaları ya da kepekli makarnalar tavsiye edilir. Bu türler yüksek lif içerdiği için tok tutucu olması yanında aynı zamanda sağlıklıdır. Makarna diyetinde kurallara sıkı sıkı bağlı kalmak, etkili sonuçlar almayı sağlayacaktır.

MAKARNA PİŞİRME YÖNTEMİ

Makarnayı haşlama yöntemi ile pişirin. Suyunu çekmesini sağlayın. Sos tercih edecekseniz sebzeli sosları tercih edin.

Makarna diyeti, kişiden kişiye değişen etkilere sahiptir. Ancak genel olarak haftada 3 kilo, ayda 8-9 kilo vermeyi sağlar. Diyetin kurallarına sıkısıkıya bağlı kalmak gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

1 HAFTALIK MAKARNA DİYETİ LİSTESİ

1.Gün:

Kahvaltı: 1 tane elma, 1 bardak şekersiz çay. 1 dilim az yağlı peynir

Öğle: 1 küçük kase yağsız yoğurt, 1 tabak peynirli yağsız makarna

Akşam:1 küçük kase yağsız yoğurt, 200 gr yağsız haşlama tavuk

2.Gün:

Kahvaltı: 1 dilim beyaz peynir, 2 bardak şekersiz çay, 1 tane mandalina, 1 dilim kepek ekmeği

Öğle: 1 kase salata, 1 tabak az yağlı kepekli makarna

Akşam: 1 tabak sebzeli-limonlu salata, 150 gr yağsız ızgara tavuk

3.Gün:

Kahvaltı: 2 tane mandalina, 4-5 tane zeytin, 1 bardak şekersiz çay veya kahve

Öğle: 1 tabak sebzeli salata, 1 tabak kepekli makarna

Akşam: 3 biftek, 1 kase salata, 1 kase yağsız yoğurt

4.Gün:

Kahvaltı: 1 tane elma, 2 dilim az yağlı peynir, 1 bardak şekersiz kahve ya da çay, 2 dilim kepek ekmeği

Öğle:1 tabak salata, 1 tane mandalina, 1 tabak haşlanmış makarna

Akşam: 1 kase salata, 1 küçük kase yağsız yoğurt, 1 tabak makarna sebze soslu

5.Gün:

Kahvaltı: 1 dilim kepek ekmeği, 2 bardak şekersiz çay, 1 dilim yağsız peynir, 5 tane zeytin

Öğle: 1 tane elma, 1 kase yağsız yoğurt, 1 tabak peynirli yağsız makarna,

Akşam: 2 tane palamut balığı (Max. 250 gr), 1 kase bol limonlu salata

6.Gün:

Kahvaltı: 1 tane elma, 1 dilim kepek ekmeği, 2 dilim yağsız peynir, 2 tane şekersiz çay

Öğle: 1 tane elma, 1 tabak makarna

Akşam: 1 kase yağsız yoğurt, 1 kase sebze çorbası, 1 tabak sebze yemeği

7.Gün:

Kahvaltı: 3 tane kuru kayısı, 1 bardak şekersiz kahve, 2 dilim kepek ekmeği, 1 dilim peynir

Öğle: 1 tabak yağsız haşlanmış makarna, 1 tabak çorba

Akşam: 1 kase salata, 150 gram yağsız tavuk