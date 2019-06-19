MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti'yi yalanladı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaya cevap verdi. Kulat, "Zaman zaman siyasi partilerle, adaylarla, kurumlarla çalışırız. Çalışma sonunda ortaya çıkacak sonucu da müşterimizin istekleri doğrultusunda değil objektif olarak değerlendiririz" diye konuştu.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın iddialarına yanıt verdi.

"HİÇBİR SİYASİ PARTİYE YAKIN YA DA UZAK DEĞİLİZ"

Kulat, "Biz MAK Danışmanlık olarak hiçbir siyasi partiye yakın ya da uzak değiliz. Basın süreç içerisinde herhangi bir firmayı kendilerine göre konumlandırıyor. Biz ticari bir firmayız. Zaman zaman siyasi partilerle, adaylarla, kurumlarla çalışırız. Bunun karşılığında da doğal olarak ücret alırız. Çalışma sonunda ortaya çıkacak sonucu da müşterimizin istekleri doğrultusunda değil objektif olarak değerlendiririz" açıklamasını yaptı.

"SONUÇ BİZİM VERİLERİMİZE YAKIN ÇIKACAK"

Mehmet Ali Kulat, İmamoğlu Yıldırım ortak yayınının ardından yaptıkları araştırma ile ilgili olarak, "Biz sonucun tarafı değiliz. Bu araştırmanın hata payıyla ortaya çıkan sonuç da belli. Son bir haftada yayınlanan anketlerin 10'da 9'unun sonuçları da bizim verdiğimiz verilere yakın çıkacak" dedi.

"12 SAATTE BÖYLE BİR ANKET YAPILAMAZ" İDDİASINA YANIT

MAK Danışmanlık Başkanı Kulat "12 saatte böyle bir anket yapılamaz" iddialarıyla ilgili "Biz bu araştırmayı çağrı merkezlerine yaptırdık. Onlardan gelen rapor üzerine değerlendirmelerimizi yaptık. Araştırmanın kimliğinde, araştırmayı hangi metodla yaptığımız gibi bilgiler de mevcut" dedi.

Asla sonucu ısmarlama bir anket yapmayacaklarını söyleyen MAK Danışmanlık Başkanı Kulat, "İstenilen sonucu çıkarsak, bizim anketimizle seçim mi değişecek?" dedi.

HAMZA DAĞ NE DEMİŞTİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ , "Dün bazı sosyal medya mecralarında ve bugün de ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Bahsi geçen araştırma şirketi bizim arkadaşlarımıza başvurmak suretiyle ben hemen bir anket yayınlayayım, bu anket üzerinden sizi iyi gösteren bir şey yayınlayayım, bunu siz haber yapın gibi ahlaksız bir teklifle gelip reddedilmiştir." şeklinde bir açıklama yaptı.