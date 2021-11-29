MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat elindeki bilgiyi paylaştı: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor

Türkiye'de bir yandan erken seçim tartışmaları sürerken, diğer yandan da ittifaklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın Saadet Partisi'ne yönelik üstü kapalı adımlarından sonra bu sefer Millet İttifakı'nda hareketlilik yaşandı. Merhum Haydar Baş'ın partisi Bağımsız Türkiye Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağı belirtildi.

CANLI YAYINDA PAYLAŞTI

MAK Araştırma şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı canlı yayında çarpıcı bir konuyu gündeme getirdi. İttifakların bünyelerine yeni partileri katmak için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Kulat, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş'ın Genel Başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Türkiye Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını söyledi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş

"İTTİFAKIN GENİŞLETİLMESİ GAYRETİ VAR"

"Aldığım bir kulisi buradan paylaşayım" diyerek söze başlayan Kulat, şöyle konuştu: "Bağımsız Türkiye Partisi de Milleti İttifakı'na girecek. Onların da şimdi beraber hareket edecekleri yönünde duyumlar alıyorum. Dolayısıyla bu konuda olabildiğince ittifakın genişletilme gayreti olduğunu görüyorum."

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