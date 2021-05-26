Mahya Nedir? Mahya Neye Denir? Yüksekliği Nasıl Hesaplanır?
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Mahya Nedir? Mahya Neye Denir? Yüksekliği Nasıl Hesaplanır?

Mahya Nedir? Mahya Neye Denir? Yüksekliği Nasıl Hesaplanır?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mahya, Ramazan ayında şehrin büyük camilerini süsleyen özel yazılardır.

Mahya, Ramazan ayında şehrin büyük camilerini süsleyen özel yazılardır. Her ramazan ayında adeta camileri inci bir gerdanlık gibi süsleyen mahyalar dini söz veya resimler içermektedir.

Mahya Nedir?

Osmanlı döneminde yağ kandillerle yapılan ve artık günümüzde led ışıklandırma ile aydınlatılan, belirli gün ve gecelerde camilere asılan dini söz ve resimlerin tümüne mahya denilmektedir.

Mahya sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre iki anlamı bulunmaktadır. Bunlar:

Ramazan ayında ya da kandillerde veya dini bayramlarda iki minare arasına gerilen ipler üzerinde kandillerle veya elektrik ampullerle meydana getirilen, geceleri ışık verilen yazılar ya da resimlerdir.

Mahya ayrıca mimarlık terimi olup; yapı çatılarında iki eğik düzeyin birleştiği bölümdür.

Mahya Neye Denir?

Ramazan ayında büyük camilerin ve selatin camilerin minarelerini süsleyen ışıklı levhalara mahya denir. Mahyanın nasıl ortaya çıktığı ve ne zaman mahyaların asılmaya başlandığı konusunda bilgiler şöyledir. Sultan 1. Ahmed döneminin hattatlarından olan Hafız Kefevi aynı zamanda Fatih Camii müezzinidir.

Son derece güzel işlenmiş bir levhayı padişaha arz ettiğinde padişah bunu çok beğenir. Bu levhanın ışıklandırılarak kendi yaptırdığı Sultan Ahmed Camii'ne asılmasını emreder. İlk mahya Ramazan ayında bu şekilde ortaya çıkar. İlk dönem mahyaların aydınlatılmasında kandiller kullanılmıştır.

Günümüzde ise 11 ayın sultanı Ramazan ayında camilere asılan mahyalarda elektrikli aydınlatma kullanılmaktadır. Önceleri ampuller kullanılırken son zamanlarda led aydınlatmadan yararlanılmaktadır.

Yüksekliği Nasıl Hesaplanır?

Ramazan ayında camilerin minarelerine asılacak mahyaların nasıl olacağına ilişkin Yönetmelikte düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre Diyanet İşleri Başkanlığı cami ve mescidlerdeki mahya kurdurma ile ilgili yetkilendirilmiştir.

Bu düzenlemeye göre Din İşleri Yüksek Kurulu'nun incelemesinden geçtikten sonra "dini içerik" mahyası uygun görülen camilere dini günlerde ve dini bayramlarda asılabilecektir. Mahyalar camilerin minarelerine arasına asılmaktadır.

Kaynak: Hürriyet

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Mahya Nedir? Mahya Neye Denir? Yüksekliği Nasıl Hesaplanır? - Haberler Magazin
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