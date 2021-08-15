Mahsur kalan tatilcilerin tahliyesi için gelen feribot ilk seferini yaptı

Mahsur kalan tatilcilerin tahliyesi için gelen feribot ilk seferini yaptı Selden dolayı karayolu ile bağlantısı kesilen Sinop'un Türkeli ilçesi için Çanakkale'den gelen feribot gemisi, mahsur kalan tatilciler için ilk seferini gerçekleştirdi.

Mahsur kalan tatilcilerin tahliyesi için gelen feribot ilk seferini yaptı

SİNOP - Selden dolayı karayolu ile bağlantısı kesilen Sinop'un Türkeli ilçesi için Çanakkale'den gelen feribot gemisi, mahsur kalan tatilciler için ilk seferini gerçekleştirdi.

Sel felaketinde tüm köprülerin yıkılması nedeniyle karayoluyla ulaşımı sağlanamayan Türkeli ilçesine önceki gün Çanakkale Valiliğinden bir feribot gemisi gönderildi. Helaldı Limanı'na demirleyen feribot gemisi için yüzlerce araç limana akın etti. Bunun üzerine jandarma ve polis koordinesinde, sadece kaymakamlıklara kayıt yaptırılan ilk araçlar içeriye alınarak yoğunluk önlendi. 50 araç kapasiteli feribot, Helaldı Limanı'ndan İnebolu Limanı'na hareket etti.

Feribot gemisi başmühendis Burak Özdenkaya, "Gestaş olarak yardım haberini aldığımız andan itibaren Çanakkale'den yola çıkarak iki günde buraya vardık. İnşallah vatandaşlarımıza gerekli yardımda bulunmuşuzdur. Herkese geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

Suat Akın adlı vatandaş, "Bir aydan beri memleketimdeyim. Sel mağduriyetinden dolayı devletimizin sayesinde memleketimden İstanbul'daki işime geri dönebileceğim. Devletimizden var olsun, Allah razı olsun" diye konuştu.

Mahmut Öztürk, "Tatil için memleketime gelmiştim. Burada mahsur kaldık selden dolayı. Devletimizden Allah razı olsun, feribotla Bursa'ya bize ulaştırmış olacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şekilde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz