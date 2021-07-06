Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi!
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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi!

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün olaylı gecesi!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Brüksel güzeli, şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın o gün işinsanı Tufan Doğan'la nişanlandı.

Brüksel güzeli, şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın o gün işinsanı Tufan Doğan'la nişanlandı. Nişan töreninin ardından çift, Nişantaşı'ndaki bir mekana gitti. Bir ara Tufan Doğan ve Ayşe Akın, lavaboya gidecekken önlerine aynı mekanda eğlenen Mahmut Kırmızıgül çıktı.

ESKİDEN TANIDIĞIM BİRİ

Kırmızıgül, önceden tanıdığı Ayşe Akın'ın yanağını okşadı. Akın, Doğan'a "eskiden tanıdığım biri" diyerek oradan uzaklaştı. Bir süre sonra soluğu Mahmut Kırmızıgül'ün yanında alan Tufan Doğan, Kırmızıgül'ün yakasına yapışıp "Sen kimsin" diye sordu.

"Ben Mahsun Kırmızıgül'ün oğluyum" deyince, Tufan Doğan bar taburesi üzerinde oturan Mahmut Kırmızıgül'e tokat attı ve sandalyeden düşürdü. Araya mekan çalışanlarının girmesiyle olayın yatıştırıldığı iddia edildi.

Ayşe Akın ve Tufan Doğan, nişan töreninde birlikte mutluluk pozu verdi. Ardından çift, Nişantaşı'na eğlenmeye gitti.

Kaynak: Hürriyet

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