Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür

Şişli'deki Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınmasına oy birliği ile karar verildi. Mahsun Kırmızıgül ise verdiği sözü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.