Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür
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Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür

16.10.2020 13:58 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:29

Şişli'deki Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınmasına oy birliği ile karar verildi. Mahsun Kırmızıgül ise verdiği sözü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Yıldız Kenter'in cenaze töreninde Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun İBB bünyesine alınması için verdiği sözü tuttu.

YILDIZ KENTER TİYATROSU FAALİYETİNE BELEDİYE BÜNYESİNDE DEVAM EDECEK

Yıldız Kenter'in vefatının ardından İBB'ye bağlı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü, İBB Başkanlığı'na yazı göndererek gerekli işlemi başlatmış, ardından komisyon raporunda olumlu görüş belirtilmişti. Dün İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun Meclis kararıyla İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdüreceğinin müjdesi verildi.

KIRMIZIGÜL'DEN İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözünü tuttuğunu öğrenen ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ise Twitter hesabından İBB Haber'in tweetini alıntılayarak "Hocamızın mirasına, dünyasına sahip çıktığınız için teşekkür ederim" dedi.

Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür

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