Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Beş dakika bekleyin deyince öfkelendik
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Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gittiği balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Kadir Yasak, ifadesinde "Bize 'Beş dakika bekleyin' deyince öfkelendik. Hakaret ve küfürleşme olunca kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim, öldürme kastım yoktu" dedi.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, tartışma yaşadığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada baş şüpheli olarak gösterilen isimlerden Kadir Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 kişi Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Gözaltında olan 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi.
Bakırköy Adliyesine gönderilen şüphelilerin, ilk ifade ve sözlü beyanlarında olayla ilgili detayları da anlattıkları öğrenildi. Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü.
Sözcü'de yer alan habere göre, cinayette baş şüpheli olarak gösterilen Yasak kardeşler ifadelerinde "İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize 'Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı" dedi.
Cinayet silahını kullandığı iddia edilen ve 7 el ateş eden Kadir Yasak'ın "Konuşma sırasında hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" dediği öne sürüldü.