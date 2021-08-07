Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer biyografisi!
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Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer biyografisi!

Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer biyografisi!
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Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır. Peki, Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve sunucu olan Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer hayatı ve biyografisi nedir?

Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve sunucu olan Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

Mahmut Tuncer (d. 5 Mayıs, 1961, Şanlıurfa), Türkmen kökenli Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve sunucu.

Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer, Karakeçili aşireti'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede İbrahim Tatlıses'in gelmemesi nedeniyle teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya gelip Mahmut Tuncer ile tanıştı ve ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" dedikten sonra onu Ankara'ya götürdü. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkaran Mahmut Tuncer, 2000'li yıllarda uzun süre Flash TV'de eğlence programı sunmuştur.

Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

ALBÜMLERİ

1. Yeter (1980)

2. Yar Yüreğim Yar (1982)

3. Sevdim Seni (1983)

4. Sen Ağlama (Raks) (1987)

5. Nazlana Nazlana (1991)

6. Muhtar Emmi (1993)

7. Milcano (1995)

8. Meleğim (1997)

9. Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)

10. Kalbimde Sen (2000)

11. Kaderim Ağlıyor (2001)

12. Cenderme (2002)

13. Hıyriye (2003)

14. Hediye (2004)

15. Hasretim (2003)

16. Bileydim (2006)

17. Bu Nasıl Sevda (2011)

18. Mahmut Tuncer (2013)

19. Ankara (2013)

20. Zalim Orta Dünya (2015)

21. Lo by Mahmut Tuncer (2018)

FİLMLERİ

• Hep Yek 3 (2019)

• Sinyalciler (2017)

• Yeşil Deniz[3] (2015)

• Fırıldak Ailesi (2014)

• Üç Kağıtçılar (2008)

• Umutlara Güneş Doğsun (2005)

• Tel Örgü (1995)

• Mutsuzlar (1990)

• Yabancı (1988)

• Yeter (1988)

• Vahşier (1987)

• Muhteşem Urfalı (1987)

• Sevda (1986)

• Garip (1986)

• Veda Türküsü (1986)

• Kader Böyle İstedi (1986)

• Gizli Yara (1985)

• Sensiz Yaşayamam (1985)

• Uç Güzel Güvercinim (1984)

• Feryat (1983)

• İkimiz de Sevdik (1983)

• Can Kurban (1983)

• Ağlayan Gülmedi mi? (1982)

• Milcan (1981)

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Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer biyografisi! - Haberler
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