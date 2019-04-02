Mahmut Özdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Özdemir oldu. BTP adayı Mahmut Özdemir, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gaziantep büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Özdemir ile ilgili seçim sonuçları ve Gaziantep büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Özdemir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gaziantep büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gaziantep aday yarışı ve Gaziantep seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gaziantep Seçim Bilgileri

Gaziantep büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.981 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.981 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,66 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gaziantep büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.228.873 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 966.659 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Özdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahmut Özdemir, Gaziantep yarışında % 0,45 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Mahmut Özdemir toplamda 4.128 adet oy sayısına ulaştı.

Mahmut Özdemir Kimdir?

1964 Besni'de doğan Özdemir, ilk okulu Besni, lise eğitimini Adana'da tamamladı. 1983'te askerliğini yaptıktan sonra Eskişehir Anadolu Universitesi işletme fakültesinde eğitimini tamamladı ve Gaziantep'de mali müşavir olarak meslek hayatına atıldı. Uzun yıllar özel sektörde mali işlerden sorumlu işletme müdürlüğü yaptıktan sonra emekli oldu. Bağımsız Türkiye partisine 2007 yılında katılarak çeşitli dönemlerde Gaziantep milletvekili adaylığı yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

BTP Gaziantep büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.