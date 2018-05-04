Mahmut Nedim Evli CHP'ye Adaylık Başvurusunda Bulundu

İl Genel Meclis Üyeliğinden istifa eden Mahmut Nedim Evli, CHP Adıyaman Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

CHP'nin il genel meclis üyesi iken milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden Mahmut Nedim Evli, başvurusunu yaptı. CHP Genel Merkeze adaylık başvuru dosyasını teslim eden Mahmut Nedim Evli, CHP çatısı altında hizmet etmek istediğini söyledi.

Mahmut Nedim Evli, siyasi hayatı boyunca insanlara hizmeti şiar edindiğini belirterek, "İl Genel Meclisi üyeliğim başta olmak üzere partimdeki görevlerimde de vatandaşımıza hizmet etmeyi kendime ilke edindim. Siyasi hayatım boyunca bu gayede çaba gösterdim. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra bu çizgide devam edeceğim. Genel Başkanımız başta olmak üzere genel merkez yöneticilerimizin takdiri ile bu görev bana verilirse, Adıyaman ve ülkeme hizmet edeceğim" diye konuştu. - ADIYAMAN