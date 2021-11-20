Mahkumların koronavirüs izni 6 ay daha uzatılıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Daha önce 9 kez uzatılan iznin yeniden uzatılıp uzatılmaması Kabine toplantısında tartışılmıştı. Karar, uzatmama yönünde oldu. Adalet Bakanlığı da mahkumların geri dönüşüyle ilgili duyuru yayınlayıp, hükümlülerden aşı yaptırmayanların aşısını yaptırmalarını, gelmeden önceki 14 günü kalabalık ortamlardan uzak geçirmelerini istedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ancak geri dönüşlerin cezaevlerindeki salgın riskini arttırabileceğine dikkat çekiliyordu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de bir sunum yaptığı AK Parti MKYK'da, 6 ay ya da 1 yılın altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden faydalandırılması önerisi gündeme getirilmişti. Bunun üzerine AK Parti, açık cezaevi izinleriyle ilgili çalışma başlattı.

6 AY UZATILABİLİR

Toplantılarda; "hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlandırılması" veya "açık cezaevi izinlerinin uzatılması" şeklinde 2 farklı görüş öne çıktı. Bununla ilgili son bir değerlendirme toplantısının yapılacağı ifade edilirken, "evine gönderilen hükümlülerden suça karışanların oranının az olduğu da değerlendirilerek izinlerin uzatılması görüşünün ağır bastığı" belirtiliyor. Kaynaklar, iznin 6 ay daha uzatılmasının planlandığını dile getirdi.

GÖZLER 5. YARGI PAKETİN'NDE

Takvimdeki sıkışıklık da dikkate alınarak, aranan formül 5. Yargı Paketi'nde bulundu. İzin uygulamasının 6 daha uzatılmasına ilişkin hüküm, bir önerge ile Meclis Genel Kurulu'nda salı günü görüşmeleri devam edecek olan 5. Yargı Paketi'ne eklenecek. Düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilmesiyle 90 bin dolayında hükümlü 6 ay daha dışarda kalacak.

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