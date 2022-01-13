Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 5. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 5. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 5. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Fox TV'nin yeni dizisi Mahkum bugün 5. bölümü ile ekranlara geliyor. Kısa sürede büyük beğeni toplayan dizinin her hafta perşembe günü başlamasıyla birlikte, Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 5. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? aratması yapılıyor. Mahkum dizisi canlı izle! Mahkum full HD izleme linki var mı? Mahkum yeni bölüm canlı seyret!

Mahkum canlı izleme linki araştırılıyor. Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 5. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? Mahkum dizisi 5. bölüm izle!

Mahkum her Perşembe günü Fox TV'de saat 20:00'da ekranlara geliyor.

MAHKUM CANLI İZLE!

Ali'den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat'ın mücadelesi yeniden başlar. Bu esrarengiz çocuğun söyleyecekleri tüm karanlık sırları aydınlatacaktır. Fakat Ali tahliye edilmek üzeredir. Onu dışarıda arama görevi Cemre'ye düşer.

Adli tıptaki imza meselesini çözen Barış, Ferda'nın hayatında Savaş rolünü oynamaya devam eder. Öte tarafta Ali'nin tahliye edildiğini öğrenip harekete geçer. Savcı ile ilişkilerini çözmek adına Ali'ye ulaşmaları gerekmektedir. Bir yanda Cemre, diğer yanda Sasha kilidi çözecek olan Ali'yi köşe bucak aramaya koyulurlar…

"Yalnız değilsin Savcı. Bütün insanlar mahkum. Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe…"

Hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşinde olan Fırat, Hacı'yı köşe bucak arar. İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat'ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir. Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.

Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış'ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış'ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha'nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…

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