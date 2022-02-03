Mahkum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 8. bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi Mahkum bugün 8. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin 8. bölümünün ardından izleyiciler, Mahkum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 9. bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Mahkum dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 9. bölümde neler olacak?
Mahkum dizisi 9. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü 8. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
MAHKUM DİZİSİ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır. Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.
Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer. Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir. Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Kim bu adam? Savaş Yesari neyin peşindeydi?
Barış'ın başlattığı oyun sona doğru yaklaşır. Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak