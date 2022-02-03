Mahkum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 8. bölümde neler olacak?

Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 9. bölümde neler olacak?

MAHKUM DİZİSİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum dizisi 9. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü 8. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

MAHKUM DİZİSİ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır. Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.

Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer. Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir. Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Kim bu adam? Savaş Yesari neyin peşindeydi?

Barış'ın başlattığı oyun sona doğru yaklaşır. Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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