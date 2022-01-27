Mahkum 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak?

Mahkum dizisi yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Mahkum 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkumyeni bölümde neler olacak? Mahkum yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış'ın kedi fare oyunu artık bitti. Şimdi şartlar eşit durumda.

Aynı çatı altında yaşayan bu iki düşman, asıl hesaplaşmalarına başlarlar. Fırat'ın hatırlamasıyla birlikte köşeye sıkışan Barış, ondan tamamen kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Planını devreye sokacağı anda hiç beklemediği bir karşı hamle ile baş başa kalır.

Bir yandan Barış ile kozlarını paylaşmaya devam eden Fırat, diğer yandan koca İstanbul'da kaybolan kızı Nazlı'nın peşindedir. Cemre sayesinde Nazlı'ya adım adım yaklaşır. Ancak Nazlı'ya giden yol, Cemre için tehlikeli sulardan geçmektedir. Hem Nazlı'yı bulmak hem de Barış'a karşı elini güçlendirmek isteyen Fırat, ateşten gömleği giymeye karar verir. Peki Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek midir?

MAHKUM 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum dizisi 8.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

MAHKUM SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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