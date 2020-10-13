Mahkemenin Enis Berberoğlu kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki: Kaosa zemin hazırlar
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Mahkemenin Enis Berberoğlu kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki: Kaosa zemin hazırlar

13.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel mahkemenin eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği kararı eleştirdi ve "Alt yargı organı, 'Ben AYM kararına uymayacağım' diyor. Orada bir sorunumuz var. Orada bir çürüme var. AYM'ye uymamak kaosa zemin hazırlar" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen kararın yeniden değerlendirilmesini istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığı yönünde karar verirken, bu karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından eleştirildi.

"DEVLET HEPİMİZİN DEVLETİDİR"

Genel Kurul'da söz alan Kılıçdaroğlu, "Alt yargı organı, 'Ben AYM kararına uymayacağım' diyor. Orada bir sorunumuz var. Orada bir çürüme var. Bu çürümeye hepimizin müdahale etmesi lazım. Devlet hepimizin devletidir. Farklı görüşlerimiz olabilir ama bir ortak paydamız var, ortak payda millettir" ifadelerini kullandı.

"KAOSA ZEMİN HAZIRLAR"

Bu durumun kaosa zemin hazırlayacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Anayasa kabul edildi. Beni bağlıyor, parlamentoyu bağlıyor, AYM'yi bağlıyor ama bir mahkeme ben karara uymayacağım diyor. Tuz kokar arkadaşlar. Vatandaş da der ki; ben de vergi ödemiyorum. Bir kaosa zemin hazırlar. Burada hepimizin sorumluluğu var. Bu bir kavga alanı değildir. Bir adalet alanıdır" dedi.

Mahkemenin Enis Berberoğlu kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki: Kaosa zemin hazırlar

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Haber Yorumları (1)
BAYRAM: Soruyu anlayıp mı cevap verdi acaba
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