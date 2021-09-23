Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti - Haberler
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Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada, hakkında tutuklama kararı verildikten sonra Ankara Adliyesi'nin 2. katının penceresinden atlayan sanık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Serdar P., dün yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.

KARARI DUYUNCA PENCEREDEN ATLADI

Sanık, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı. Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Serdar P., tedavi gördüğü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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