Türk siyasetçi, AK Parti AK Parti Grup Başkanvekill, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, sosyal medyada açıklamaları ve söyledikleri gündem oluyor. Peki, Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal kaç yaşında ve aslen nereli, mesleği ne? Mahir Ünal'ın görevi nedir, hangi partide? Detaylar haberimizde...

24 Mart 2021 AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde yapılan görev değişimiyle 31 Mart 2021 tarihinde AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilen Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal kaç yaşında ve aslen nereli, mesleği ne? Mahir Ünal'ın görevi nedir, hangi partide? İşte detaylar...

MAHİR ÜNAL KİMDİR?

1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Akademisyen ve siyasetçidir.

İlk ve ortaokul öğrenimini Elbistan'da tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. 1984 yılında İstanbul Bahçelievler Koca Sinan Lisesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1991 yılında bitirdi. Yüksek lisansını 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı'nda tamamladı.

1992 yılında öğretmenlik görevine başladı,bu görevinin sonrasında kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmetleri verdi. 2005 yılında İTO'da müşavirlik, 2007-2009 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

2003 yılında ise AK PARTİ Siyaset Akademisi'nde dersler verdi ve 2004 yılından bu yana gerçekleşen tüm seçimlerde de AK PARTİ seçim kampanyasını hazırlayan strateji ekiplerinde yer aldı. Mahir Ünal; ayrıca Irak, Malezya, Kıbrıs, Lübnan, Mısır gibi birçok ülkede seçim kampanyalarını yöneten strateji ekiplerinde görev aldı. 2009 yılında AK PARTİ 3. Olağan Büyük Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi ve AR&GE Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yıl AK PARTİ Siyaset Akademisi Koordinatörlüğü'nü de üstlendi.24, 25, 26 ve 27. dönemde Kahramanmaraş Milletvekili seçilirken; 2011 Genel Seçimlerinde Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

64. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı. 3. Olağanüstü Büyük Kongre sonrasında AK Parti Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerini üstlendi. 6. Olağan Kongre itibariyle Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 24 Mart 2021 AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresindeyapılan görev değişimiyle 31 Mart 2021 tarihinde AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçildi. Arapça ve İngilizce bilen Ünal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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