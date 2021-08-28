Mahir Polat kimdir?
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Mahir Polat kimdir?

Mahir Polat kimdir?
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Siyaset gündemine dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Mahir Polat hakkında Mahir Polat kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk siyasetçi ve bürokrat. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir. 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem İzmir milletvekili seçilmiştir. TBMM Çevre Komisyonu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Peki, Mahir Polat kimdir? Mahir Polat kaç yaşında, nereli? Mahir Polat mesleği nedir? Mahir Polat hayatı ve biyografisi nedir?

Mahir Polat kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türk siyasetçi ve bürokrat. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir. 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem İzmir milletvekili seçilmiştir. TBMM Çevre Komisyonu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Peki, Mahir Polat kimdir? Mahir Polat kaç yaşında, nereli? Mahir Polat mesleği nedir? Mahir Polat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MAHİR POLAT KİMDİR?

5 Mart 1975 tarihinde Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Bayburt'ta, orta ve lise eğitimini Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde tamamladı. İlk olarak Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü'nden, sonrasında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1995 yılında İzmir'e yerleşti.Gümrük müşavirliği yapan Polat, CHP'de Mahalle Temsilciliği ve İlçe Yöneticiliği görevlerini üstlendi. Polat, son iki dönemdir CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Uluslararası Politik Ekonomi Masterı yapmakta olan Polat'ın, aynı zamanda çok sayıda önemli mesleki ve sosyal dayanışma projesinde imzası bulunmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Orta derece İngilizce bilen Polat, evli ve iki çocuk babasıdır. Polat, yaşamını İzmir'de sürdürmektedir.

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