MAHALLEYE GİRİŞ YAPAMAYAN YENİGÖL SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

ANTALYA'da Yenigöl Mahallesi'nde yapılan yeni yol düzenlemesi nedeniyle mahalleye giremeyen mahalleli, tek yön kararına tepki gösterdi. Kepez, Serik ve Aksu bölgelerinden gelen araçların mahalleye girmek için yolu uzattığını iddia eden mahalle sakinleri, yolun eski düzenine dönmesini istedi. Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi yan yolunda yaklaşık 1.5 ay önce yapılan yeni trafik düzenlemesi mahalleliyi isyan ettirdi. Yolun çift yönden tek yöne dönüştürülmesi nedeniyle, Serik ve Aksu güzergahından gelen mahalle sakinlerinin mahalleye giriş yapamadığı ileri sürüldü. Yol üzerinde yapılan trafik düzenlemesinin eski düzenine dönmesini talep eden mahalleli, basın açıklaması yaptı. Yenigöl Mahalle Muhtarı Sema Özen, tek yön nedeniyle trafiğin daha da yoğunlaştığını ve kazalara yol açtığını söyledi.

'YOL ESKİ DÜZENİNE DÖNSÜN'

Yenigöl Mahalle Muhtarı Sema Özen, yaklaşık 1.5 ay önce yeni yol düzenlemesi yapıldığını, tek yön geçiş hakkı olduğunu ve mahalleye giriş olmadığını anlattı. Okul servis araçlarının mahalleye giremediğini, bu nedenle birçok mahalleliden tepki aldığını belirten Özen, 'Mahallede imar olmadığından dolayı 5 metrelik yol içerisindeyiz. Burası son zamanlarda iş yeri merkezi haline geldi. Araçlar giriş çıkış yapamadığı için büyük sıkıntı oluştu. Mahallenin 50-60 yıllık girişi kapatılmış durumda ve tek yön. Eskiden Lara bölgesinden gelen bir araç Serik tarafına gidebilirken, şimdi üst geçide çıkamıyor. Yan yola çıktığı için bu da trafiği daha çok yoğunlaştırıyor. Mahalleye girişimiz durmuş durumda. Yolun eski düzenine dönmesini yöneticilerimizden istiyoruz" dedi.

'MAHALLEYE GİREBİLMEK İÇİN ÇOK DOLAŞMAK GEREKİYOR'

Yenigöl mahalle sakinlerinden Halil Ordu, trafik düzenlemesinin mahalleye çok büyük zarar verdiğini söyledi. Ordu, 'Yenigöl mahallesine Serik, Aksu ve Kepez tarafından gelenler mahalleye girebilmek için çok dolaşması gerekiyor. Bizim girişimizi yasakladılar. Bu yolun acilen açılması lazım" diye konuştu.