Mahallenin 'Kovboy Muhtarı' atıyla mahalleyi geziyor
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Mahallenin 'Kovboy Muhtarı' atıyla mahalleyi geziyor

Niğde'nin İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, kovboy kıyafeti ile atına binip korona günlerinde mahalleyi geziyor.

Mahallenin 'Kovboy Muhtarı' atıyla mahalleyi geziyor
22.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:05

Niğde'nin İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, kovboy kıyafeti ile atına binip korona günlerinde mahalleyi geziyor. Mahallede kovboy olarak dolaşan muhtarın bu davranışı mahalle sakinleri tarafından da çok beğeniliyor.

Korona virüs döneminde farklı bir atmosferi mahalleliye yaşatmak için çocukluğunda çok sevdiği kovboy filmlerinden esinlenen Merkez İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, atına binip kovboy kıyafeti ile mahalleyi teftiş ettiğini ve mahalleyi dolaştığını belirtti.

Tuğba Somkaya, "Muhtar olalı 1,5 yıl oldu. Şimdi de iki üç aydır korona denen bir şey var. Kovboy kıyafetimi giyip, mahalleli ile sosyal mesafeyi korumak ve mahallelinin evlerine kapandıkları bu günlerde bu konuyu görsel olarak bir şov, bir şenlik gibi düşündüm. Hem mahalleyi teftiş ediyorum, hem mahallelinin bir eksiği ve talepleri varsa onu yetkililere iletiyorum. Geçmişte özellikle bu dönemlerde mahallede dilek balonu, uçurtma şenlikleri yaptık. Şimdi ise korona virüs nedeniyle hiçbir etkinlik yapamadığımız için bu yıl da hem görsel şov hem de işimizi takip etme açısından atlı kovboy olmayı düşündüm" dedi.

Atlı kovboy olarak mahalleyi dolaştığında tepkilerin çok olumlu olduğunu ifade eden muhtar Tuğba Somkaya, "Şu ana kadar böyle bir konuyu hiçbir muhtar yapmadığı için bir ilke imza attığımızı düşünüyorum. O yüzden mahalleli bu durumu çok hoşnut karşılıyor ve muhtar dediğin böyle olur diyorlar. Bu güne kadar yaptığım öncülüklerle bana milenyum muhtar diyorlardı, şimdi de kovboy muhtar diyorlar. Atımla araçların giremediği ara sokaklara olsun parklara olsun atla giriyoruz vatandaşa her şekilde ulaşıyoruz" diye konuştu.

Mahalle muhtarından memnun olduklarını dile getiren Gaminet Avcu ise, "Muhtarımızdan çok memnunuz. Atı ile geliyor arabası ile geliyor, kapılarımızda tek tek duruyor, yapamadığınız bir şey varsa hallediyor" dedi.

Muhtar Tuğba Somkaya'nın atı ile araçların bile girmediği yerlere gittiğini belirten Sevil Çelik ise, "Muhtarımız herkese yardım ediyor. Yaşlılara yardım ediyor, onlara yemek veriyor O'ndan çok memnunuz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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