Mahallenin giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladılar
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Mahallenin giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladılar

Mahallenin giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'de yaşanılan orman yangını nedeniyle Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan gençler, 24 saat boyunca mahallenin giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladı.

Türkiye'de yaşanılan orman yangını nedeniyle Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan gençler, 24 saat boyunca mahallenin giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladı. Şüphelendikleri araçları durduran gençler, nöbetlerinin devam edeceğini belirtti.

Son günlerde ülke geneli artan orman yangınları için bütün vatandaşlar tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Bir çok noktada nöbet tutun vatandaşların içine Tavas ilçesi Baharlar Mahallesindeki gençlerde dahil oldu. Yangınının git gide arttığını gören gençler köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak, şüphelendikleri araçları durdurmaya başladı. 24 saat boyunca nöbet tutan gençler tanımadıkları kişileri kolay kolay içeri almadıklarını belirtirken, nöbetlerini yangınlar bitene dek sürdürecekleri öğrenildi. Ara ara diğer mahalleliyle nöbet sırası yapan gençlerin ormanlık alanda ise diğer arkadaşları bekliyor. Çevre mahallelilerle irtibatta geçerek onlarında nöbet tutmasını sağlayan gençler, tanımadıkları kişileri telefonla irtibata geçerek diğer mahallelilere soruyorlar.

Kendi köylüleri dahi olsa girişlerde durdurduklarını belirten Ali Ahmet Sönmez, "Orman yangınları ve vatanımız, milletimiz için nöbetteyiz. 3 günden beri uykusuz ve nöbetteyiz. Gelen geçen, köyümüze giren araçları durduruyoruz. Kendi köylülerimiz dahi olsan sorguluyoruz. İster istemez karşı gelende oluyor" dedi. - DENİZLİ

Mahallenin giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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