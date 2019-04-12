Mahallelinin Israrıyla Girdiği Muhtarlık Seçimini 9'uncu Kez Kazandı

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde 1974'ten beri muhtarlık yapan Hasan Tan (77), mahallelinin ısrarıyla girdiği yerel seçimi kazanıp, 9'uncu kez göreve geldi. Tan, mazbatasını, seçimde ilk kez oy kullanan ve Göktaş Mahallesi'ne muhtar olan Barış Yaşar (18) ile birlikte aldı.

Derik'e 25 kilometre uzaklıktaki, 70 haneli ve 800 nüfuslu Dikmen Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tan, 1974 yılından beri yapılan yerel seçimlerde muhtarlığı kazanıyor. Bu kez istemediği halde, mahallelinin ısrarıyla girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni de kazanan Tan, 9'uncu kez göreve geldi. 17 çocuk ve 70 torun sahibi Hasan Tan, mazbatasını, seçimde ilk kez oy kullanan ve Göktaş Mahallesi'ne muhtar olan Barış Yaşar ile birlikte aldı. İkili, mazbata töreni sonrası İlçe Seçim Kurulu'nda birbirini tebrik etti.

Dikmen Mahallesi'nin muhtarı Hasan Tan, torunu yaşındaki Barış Yaşar ile mazbata aldığını belirterek, "Bu seçimlerde 335 seçmenin bulunduğu, 180 seçmenin oy kullandığı sandıktan, seçmenin 152 oyunu alarak, 9'uncu defadır seçiliyorum ve mazbata alıyorum. Ben istemediğim halde mahallem beni yine seçti. Torunum yaşında biriyle mazbata alıyorum, çok memnun oldum" diye konuştu.

İlk kez oy kullandığı seçimde Göktaş Mahallesi'ne muhtar seçilen Barış Yaşar ise Hasan Tan ile beraber mazbata aldığına sevindiğini belirterek, Tan'ı örnek alıp, mahallesine hizmet edeceğini söyledi.

- Mardin

Kaynak: DHA