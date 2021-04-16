MAHALLELİ, 'KAPUZ KANYONU'NU TURİZME KAZANDIRMAK İÇİN GİRİŞİM BAŞLATTI

Antalya'da Aşağıkaraman Mahalle sakinleri, keşfedilmemiş cennet Kapuz Kanyonu'nun turizme kazandırılması için girişim başlattı.

Antalya'da Aşağıkaraman Mahalle sakinleri, keşfedilmemiş cennet Kapuz Kanyonu'nun turizme kazandırılması için girişim başlattı. Mahalle muhtarı Mesut Pöze, dernek kurup Kapuz Kanyonu'nu DSİ'den isteyeceklerini kaydetti.

Antalya kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Konyaaltı ilçesine bağlı Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarındaki Kapuz Kanyonu, keşfedilmeyi bekliyor. Bölge sakinlerinin 'keşfedilmemiş cennet' olarak adlandırdığı kanyon çok az kişi tarafından biliniyor. Bu nedenle pek ziyaretçisi olmayan kanyon, gürültüden ve insan kalabalığından uzak olmasıyla dikkati çekiyor. Bölge sakinlerinin hafta sonlarında piknik yaptığı, botla gezip yüzdüğü kanyon, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin tercihleri arasında.

2019 yılında Konyaaltı Belediyesi, doğal güzellikleriyle dikkati çeken, çevresinde pek çok meyve ağacı bulunan kanyonun turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Semih Esen, o dönem bölge halkıyla toplantı yapıp kanyonda botla incelemelerde bulunup proje hazırlanacağı müjdesini Aşağıkaraman Mahalle sakinleriyle paylaştı. Aşağıkaraman Mahalle Muhtarı Mesut Pöze, görüşmelerin üzerinden iki yıl geçtiğini ve sonuç alamadıklarını söyledi. Muhtar Mesut Pöze, mahalleli olarak dernek kurup, Devlet Su İşleri'nden kanyonu isteyeceklerini söyledi. Muhtar Pöze, "Kapuz Kanyonu dünya harikası bir yer. Fakat bir türlü düzenlenemedi. DSİ buraya gelen yolu kapattı. Düzensiz kullanılıyor. Piknikçiler gelmeye ve ateş yakmaya devam ediyor. Burası daha derli toplu bir düzene sokulup, kontrollü şekilde işletilebilir. Aşağıkaraman mahalle halkı olarak buna talibiz. Kuracağımız dernek ile DSİ'den burayı talep edip turizme kazandırmak için çalışacağız" dedi.

Kanyonun son 400 metresinin genişlediğini, rafting ve trekking için uygun olduğunu aktaran Pöze, suyun kimi yerlerde derinleştiğini, kimi zaman ise bel hizasında, kanyon ağzında ise doğal gölet olduğunu belirtti.

DOĞALLIĞINA DOKUNULMAMALI

Kanyonun ağzında oluşan göletin plaj olarak kullanıldığını anlatan Mesut Pöze, özellikle gençlerin yaz aylarında her gün yüzmek için kanyona geldiğini ifade etti. Muhtar Pöze, "Çocukların serinleme alanı. Aynı zamanda aileler gelip ağaçların gölgesinde piknik yapıyor. Burası bir cennet. İnsanlar burayı doğallığına dokunmadan gezip görebilmeli" dedi.

MAHALLELİ İSTİYOR

Aşağıkaraman Mahalle sakini Muhammed Karakuş, "Burayı mahalleliye kazandıracağız. Öncelikle bir dernek kurma çalışmamız var, tamamı mahalleliden oluşacak. Devlet büyüklerimize başvuracağız ve halkımıza kazandıracağız. Birtakım süreçler geçirdik. Konyaaltı Belediyesi ile çalıştık ama sonuç alamadık. DSİ yetkililerimizden destek istiyoruz. Buranın çevre düzenlemesini yaptırıp insanların kullanımına açılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı